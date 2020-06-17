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Iğdır'da KHGB toplantısı yapıldı

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs 2020 meclis olağan toplantısı yapıldı.

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs 2020 meclis olağan toplantısı yapıldı.


Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş Başkanlığında Covid-19 Salgını Nedeniyle Ertelenen Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs 2020 meclis olağan toplantısı yapıldı.


Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs 2020 meclis olağan toplantısı, normal hayata kademeli şekilde geçilmesiyle virüs tedbirlerine riayet edilerek Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2019 yılı kesin hesabın görüşmesi yapıldı. Gündemin diğer maddeleri gereğince yeni encümen seçimi ile ihtisas komisyonların seçimi yapıldıktan sonra toplantı sona erdi.

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