Iğdır'da kırsal ekonomik altyapı yatırımları hibe ödemeleri yapıldı

Iğdır'da kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde kırsal ekonomik altyapı yatırımları hibe ödemeleri yapıldı.

Iğdır'da kırsal kalkınma destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Iğdır'da 2022 yılında 222 başvuru alındı. Bunlardan 102 kişi ile hibe sözleşmesi imzalandı. Makine ekipmanını alıp denetimlerini tamamlayan 96 yatırımcının hibe ödemeleri hesaplarına yattı. 2022 yılında makine ekipmandan toplam 3 milyon 874 bin 637 Türk lirası hibe ödemesi Iğdır'da bulunan çiftçilere yapıldı.

Tarımsal üretim ve kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak makine ekipman projeleri ile Iğdır tarımının kalkınması ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun gelişmesi hedefleniyor.