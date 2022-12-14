Iğdır'da kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı

Iğdır’da kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Iğdır'da kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Çiftçi Bilgilendirme toplantısı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra başladı. Toplantıda teknik personeller bitkisel ve hayvansal alanlarda yapılacak hibe destekleri hakkında açıklayıcı bilgiler verdi.
Program çiftçilerin konu ile ilgili sorularının cevaplandırılması sonunda sona erdi.