Iğdır'da kitap fuarı sona erdi

Türkiye'nin önde gelen yayın evi ve yazarların katılımıyla gerçekleşen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarın son günü Kaan Murat Yanık, “Edebiyatın Doğusu”, Prof. Dr. Necmettin Alkan ise, “Vefatının 101. Yılında Sultan II. Abdülhamid” konulu söyleşileriyle Iğdırlılarla bir araya geldi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, fuara katılan yazarlara fuar anısına fincan takımı hediye etti.