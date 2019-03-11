İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da kitap fuarı sona erdi

Iğdır Valiliği ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından “Her Kitap Yeni Bir Hayat” sloganı ile açılan kitap fuarı sona erdi.


Türkiye'nin önde gelen yayın evi ve yazarların katılımıyla gerçekleşen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarın son günü Kaan Murat Yanık, “Edebiyatın Doğusu”, Prof. Dr. Necmettin Alkan ise, “Vefatının 101. Yılında Sultan II. Abdülhamid” konulu söyleşileriyle Iğdırlılarla bir araya geldi.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, fuara katılan yazarlara fuar anısına fincan takımı hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.