İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da korkutan ev yangını

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde bir vatandaşa ait ev yanarak kül oldu.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde bir vatandaşa ait ev yanarak kül oldu.


Edinilen bilgilere göre Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı olan ve merkeze yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanhan Köyü'nde bir evde çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Elektrik arızasından kaynaklı olduğu tespit edilen yangını fark eden vatandaşlar Aralık ilçe Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını güçlükle kontrol altına alırken vatandaşlar ise ellerine aldıkları kovalarla yangını söndürmeye çalıştılar. Çıkan yangında ölen ve yaralanan olmazken ev ise kullanılamaz hale geldi. Yanan evin kullanılamaz hale geldiğini gören aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.