Iğdır'da korkutan yangın

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, yangın Tuzluca ilçesi Aliköse köyünde bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuzluca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.