Iğdır'da korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan CoronaVac aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun acil kullanım onayı vermesinin ardından ilk aşı dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerine uygulanmıştı. Acil kullanım onayı verilmesinin ardından CoronaVac aşısı, ülke genelinde olduğu gibi Iğdır'da da uygulanmaya başlandı.

Iğdır Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, hastanede oluşturulan aşı odasında ilk aşılarını oldu. Sağlık Bakanlığından alınan randevu saatinde CoronaVac aşısını Iğdır Devlet Hastanesi doktor ve sağlık personelleri vuruldu. Iğdır Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının randevu saatine göre aşı çalışması yapıldığı ilk gününde doktorlarda aşı heyecanı yaşandı.

Ülkeye ve Iğdır'a hayırlı olması temennisinde bulunan Iğdır Devlet Hastanesi sağlık personeli Ayşe Gölçek, “Aşının gelmesi çok iyi oldu. Biz sağlıkçılar gerçekten çok sevindik. İnşallah başarıya da ulaşacağız. Bu hastalığı hep beraber yeneceğiz” dedi.