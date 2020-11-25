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Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Iğdır’da korona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında esnaf ziyaretleri ve çevre temizliği konusunda denetim yapıldı.

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında esnaf ziyaretleri ve çevre temizliği konusunda denetim yapıldı.


Iğdır'da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine devam ediyor. Esnaf ziyaretleri yaparak kaldırım işgalleri, çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilgili genelgelerle alınan yeni tedbir ve kararlar doğrultusunda ekipler esnaf ve vatandaşları bilgilendirmeye, uyarmaya ve denetlenmeye devam ediyor.

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