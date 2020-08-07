İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da korona virüs tedbirleri denetlendi

Iğdır’da alışveriş merkezleri, lokanta, marketler, kafeterya, çay bahçesi, taksi durağı ile cadde ve kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde Covid-19’la mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek vatandaşlar uyarıldı.

Iğdır'da alışveriş merkezleri, lokanta, marketler, kafeterya, çay bahçesi, taksi durağı ile cadde ve kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde Covid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek vatandaşlar uyarıldı.


Kentte sürdürülen denetimlere katılan Iğdır Valisi / Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim iş yerlerini gezerek burada iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan Covid-19 tedbirlerine uymalarını istedi. Sarıibrahim, “Türkiye genelinde, İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile her yerde denetimler var. Hepimiz bu denetimlere katlıyoruz. Amacımız toplumsal duyarlılığın yüksek tutulması” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.