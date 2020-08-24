Iğdır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Gerçekleştirilen denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma yönünden işletmeler ve vatandaşlar uyarılarak bilgilendirme yapıldı. Toplam 644 işyerinde denetim yapılarak vatandaşlara Covid-19 virüsü hakkında bilgiler verildi ve korunma tedbirleri anlatıldı. Denetim, uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.