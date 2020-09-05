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Iğdır'da Koronavirüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Iğdır Vali/Belediye Başkan Vekili H.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Iğdır Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim il merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.


Bütün işyerlerinde ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen duyarlılığını yükselterek farkındalık oluşturmanın hedeflendiği denetimler tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da yapıldı. Denetimlere katılan Iğdır Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, işyeri sahipleri ve vatandaşlara kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunarak maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

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