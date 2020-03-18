İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak hayvan pazarı kapatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır hayvan pazarının bir süreliğine kapatılması kararı alındı.


Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler genişletildi. Iğdır Valiliği, Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Iğdır Canlı Hayvan Borsasının ikinci bir karara kadar kapatılmasına hüküm verdi. Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından da Canlı Hayvan Borsasında dezenfekte çalışmaları da yapıldı.


Iğdır Canlı Hayvan Borsası, gelecek ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.