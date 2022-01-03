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Iğdır'da köy okulunda eğitime 1 gün ara verildi

Iğdır’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Yenidoğan Köyünde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

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