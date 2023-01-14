Iğdır'da köylerde hırsızlık: 2 gözaltı

Iğdır'a bağlı köy ve mezralarda farklı evlere girerek hırsızlık yapan iki hırsızlık şüphelisi JASAT dedektifleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkeze bağlı dağ köyü olan Çilli Köyü ve Bezirhane Mezrasında 7 farklı evde hırsızlık olayı oldu. Olayın Jandarmaya bildirilmesi üzerine Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri ve Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler evlerden çalınan “Elektrik kablosu, alüminyum mutfak malzemeleri ve 3,5 tonluk demir su tankının'' ikinci el malzeme alım satımı yapan işletmeler ile hurdacılara satılmış olabileceği üzerinde durdu. Ekipler çalışmalarını kent merkezinde bulunan bu satış yerleri üzerinde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar sonunda malzemelerin bir hurda alım satım yerinde olduğu ortaya çıktı. Teslim alınan eşyalar sahibine teslim edilirken hırsızlık şüphelisi olan E.A ve H.G isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.