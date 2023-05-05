Iğdır'da küçük ellerden büyük eserler

Iğdır Yüzbaşılar Şehit Er Aydın Karakuş Ortaokulu öğrencileri, tuval üzerine toplam 72 adet akrilik boya çalışması yaptı. Çalışmalarını herkese göstermek isteyen öğrenciler, öğretmenlerin desteği ile Iğdır Belediye Meydanı'nda bir sergi açtı. Vatandaşlar gezdikleri sergiyi çok beğenirken, öğrenciler de bir ilki yaşamanın mutluluğunu yaşadı. 7. sınıf öğrencisi İkbal Karaca, ilk çalışması olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu tuvalleri arkadaşlarımız yaptı, biz de temsilen buraya geldik. Hocalarımızın yardımıyla bize rehberlik eden öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Onlarla, onların bize gösterdiği yol ile bu sergiyi açtık. Bu sergideki tuvalleri kendi emeğimiz ve kendi başarımızı göstermek için yaptık. Her bir tuvalin, her bir resmin içinde bizim duygularımız var ve nasıl yaptığımız konusunda geleceğimiz var. Biz bunları kendimizi göstererek yaptık. Çok mutluyuz, kendimizle ve öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

7. sınıf öğrencilerinden Şirin Çağaç ise, “Bu tuvaller aslında bizim iş dünyamızı yansıtan resimlerdir. Bunu sergilemek gerekir, insanların böyle resimler yapması için bunu sunmak istedik. Öğretmenlerimizin yardımıyla onların rehberliği ile resimleri çizdik. Hepimizin eline, emeğine sağlık. Umarım herkes beğenmiştir” diye konuştu.