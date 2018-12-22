Iğdır'da Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce imam hatip ortaokulları arasında, “Genç Nida Kur'an-ı Kerim” güzel okuma yarışması düzenlendi.

Iğdır Merkez Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan yarışmaya, Iğdır Merkez, Tuzluca, Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinde okuyan 13 kız öğrenci katıldı.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Yakup Alhan, “Din öğretimi genel müdürlüğümüzün planladığı Türkiye geneli başlayacak olan imam hatip okulları arası yarışmalarımızın ilkini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Din öğretimi genel müdürlüğümüzce geleneksel hale gelen bu yarışmaların amacı, milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda Kur'an-ı Kerim, din kültürü ve ahlak bilgisi, Hz. Muhammed'in hayatı, temel dini bilgiler dersleri kazanımlarını desteklemek, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaktır” dedi.

Program, dereceye giren öğrencilere katılım belgesi, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.