Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti

Edinilen bilgiye göre Karakoyunlu ilçesi kırsalında koyun otlatan Hasanali Vural, koyunları dinlenmesi için dağın yamacına çekti. Gece 02:00 sularında köpeklerin sesine uyanan Vural, iki kurdun koyunlara saldırdığını gördü. Köpeklerin saldırdığı iki kurt kaçarken başka iki kurt daha sürüye saldırdı. Toplam 4 kurdun saldırdığı 18 koyundan 17'si telef oldu. Vural'ın koyunları Kurban Bayramı'nda satıp borçlarını ödeyeceği öğrenildi.