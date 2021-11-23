İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi

Iğdır’da kütüphanesi olmayan okullar için ’Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi ile okullara kütüphane kurulumu yapılıyor.

Iğdır'da kütüphanesi olmayan okullar için 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile okullara kütüphane kurulumu yapılıyor.


Milli Eğitim Bakanlığı, okullara kütüphane yapımını devam ettiriyor. Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane temin edilmek için düzenlenen 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile okullara kütüphane kurulumu yapılıyor. Bu bağlamda projesine başlanan birçok okulun kütüphane kurulumu tamamlandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.