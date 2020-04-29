İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağdı

Iğdır’da bir haftadan uzun süredir devam eden kar yağışı dün yerini dolu ve fırtınaya bıraktı.

Iğdır'da bir haftadan uzun süredir devam eden kar yağışı dün yerini dolu ve fırtınaya bıraktı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün doğu illeri için yaptığı sağanak yağışı devam ederken dün Iğdır'da aniden bastıran fırtına sonrasında dolu yağdı. Dolu sonrası başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İl genelinde fırtına yaşanırken dolu sadece bazı mahallelere yağdı. Yağan dolu sonrası kayısı üreticileri kaysıların zarar görmesinden korkuyor.


Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Iğdır Çarşamba günü sağanak yağışlı olurken, Pazar gününe kadar ise gök gürültülü yağışlı geçecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.