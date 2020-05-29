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Iğdır'da lavanta dikimi yapıldı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde tarım ürün çeşitliliğini artırarak ülke ekonomisine girdi sağlamak amacıyla ilk kez lavanta ekimi yapıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde tarım ürün çeşitliliğini artırarak ülke ekonomisine girdi sağlamak amacıyla ilk kez lavanta ekimi yapıldı.


Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, Tarım İl Müdürlüğü, Iğdır 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya ve vatandaşların işbirliği ile ilçede bin kök lavanta dikimi yapıldı. Dikimi yapılan bin kök lavantanın yetişme süreci Aralık Kaymakamlığı ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

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