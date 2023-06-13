Iğdır'da leylek yuvasının hane sayısından çok olduğu köy havadan görüntülendi

Iğdır'da leylek yuvasının hane sayısından çok olduğu Aralık ilçesine bağlı “Yukarıçiftlik” köyü havadan görüntülendi.

Mikroklima özelliğinden dolayı “Doğunun Çukurova'sı” olarak bilinen Iğdır, sahip olduğu su kaynakları sayesinde birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Kuşların göç yolu haline gelen Iğdır, şehrin simgesi olan birçok leyleğe de ev sahipliği yapıyor. İkliminden dolayı kış ayının çok sert geçmediği şehirde bazı leylekler göç etmeyerek dört mevsim şehrin birçok yerinde kalabiliyor.

Iğdır'ın Aralık ilçesi “Yukarıçiftlik” köyü de o köylerden biri. Köyde yaklaşık olarak 30 hane yer alırken, tahmini olarak 100'den fazla leylek yuvası yer alıyor. Köylünün ve leyleklerin çok iyi anlaştığını belirten Nihat Alçan, “Burası Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı yukarı Çiftlik köyü, bu köyümüz Türkiye-Ermenistan sınırına sıfır bir noktada yer almaktadır. Ermenistan-Türkiye sınırını Aras Nehri çizmekte. Aras Nehri'nin bu köyde geçiyor olması burayı bir kuş cennetine çevirmiş durumdadır. Köyümüze bolca kuş türleri gelip ziyaret edip göç yolu olarak kullanmaktadır. Bunlar içerisinde en yoğun olan yöremizde bunlara 'hacı leylek' deniliyor. Sıcak bölgelere gittikleri için, Mekke ve Medine tarafına, halkımız tarafından böyle isimlendirilmiştir. Leyleklerimiz bazen kışın dahil Iğdır'dan göç etmiyorlar. Normalde göç etmeleri gerekiyor ama Iğdır Ovası sıcak olduğundan dolayı, çok sert kış olmadığından pek gitmedikleri oluyor. Yumurta yapıyorlar, bu yumurtalardan çıkan civcivlerden bir tanesini genelde feda ediyorlar yani kurban ediyorlar diyoruz. Diğer iki tanesinden bir dişi bir erkek olacak şekilde bırakıyorlar. Bu yavrular da büyüyünce başka bir elektrik direğin tepesine gidip kendilerine has yöntemlerle görmüş olduğunuz bu yuvaları yapmaktadırlar. Köyümüzde hemen hemen 100 civarında leylek ailesi vardır. Köyümüzde 30 tane hane yer alırken leylek yuvası daha fazladır. Hemen hemen köyün nüfusun 3 katı kadar leylek yuvası vardır. Köyümüzdeki köy halkı leyleklerle çok iyi anlaşmaktadır, iyi geçiniyorlar. Doğal olarak iç içe yaşıyorlar. Ayrıca leyleklerin yöre halkına çok büyük katkısı vardır. Yılan başta olmak üzere birçok zararlı hayvanı yemektedirler. En çok sevdikleri canların başında yılan gelmektedir. Bu yılanları öldürüp yedikleri için köy halkı için bir tehlikeyi ortada kaldırmış oluyorlar. Ekosistemin dengesini korumakta; bu yönüyle de bölgemizde daha çok sevilmektedir" diye konuştu.