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Iğdır'da lider çocuk tarım kampı sona erdi

Tarım Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen “Lider Çocuk Tarım Kampı” programı sona erdi.


Çocuk ilkesinden yola çıkılarak doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, çocukların tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenirliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla, Iğdır'da üç günlük kamp programı düzenlendi. Çeşitli etkinliklerle her yıl farklı olan kampın bu yıl ki teması “Sıfır Atık” olarak belirlendi. Bu proje kapsamında öğrencilere israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarlarının azaltılması ve geri dönüşüme gönderilmesi bilincinin oluşması amacıyla üç günlük program sona erdi.


Program, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende çocuklara Katılım Belgeleri verilerek sona erdi.

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