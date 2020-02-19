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Iğdır'da ‘Madde Bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Gazi YİBO konferans salonunda “Madde Bağımlılığı” ile ilgili seminer düzenlendi.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Gazi YİBO konferans salonunda “Madde Bağımlılığı” ile ilgili seminer düzenlendi.


Çocuk gelişimi uzmanı İlkcan Akman, madde bağımlılığı nedir, bağımlılık yapan maddeler, bir birey ne zaman bağımlı sayılır, bireyleri madde kullanımına iten nedenler ve madde bağımlılığının zararları, bağımlılığın olumsuz etkileri, madde kullanımı belirtileri, bağımlılık nasıl başlar ve ilerler, kullanıcıların sığındığı gerekçeler, bağımlılık nasıl tedavi edilebilir konularında öğretmenleri bilgilendirdi.


Karakoyunlu İlçe Milli Eğitim Müdürlü Cabbar Turan ise uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin önemine değindi.


Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cabbar Turan ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

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