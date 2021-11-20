İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da maddi hasarlı kaza

Iğdır merkezde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Topçular Mahallesi ana yolda asfaltlama çalışmasının yapılmasından dolayı trafik tek şeritten sağlanıyor. Bu sırada ana yolda ilerleyen beton mikserin arka lastiği tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan ticari aracın ön kaportasına çarptı. Çarpma etkisi ile ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralı ve can kaybı olmazken olay yerine gelen trafik polisi, olay ile ilgili rapor tuttu.


Kazanın ticari aracın ana yola çok çıkmasından kaynaklandığı belirtildi.

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