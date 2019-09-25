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Iğdır'da maddi hasarlı trafik kazası

Iğdır’da otomobilin çekiciye çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Iğdır'da otomobilin çekiciye çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 76 AAC 068 plakalı çekici, dönmek için manevra yaptığı esnada arkadan gelen aracı görmeyince 05 EV 502 plakalı otomobile çarptı. Sürücüler kazada yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Lastiği patlayan ve ilerleyemeyen otomobil, kazaya karışan çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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