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Iğdır'da 'Mahalle Denetim Ekipleri' iş başında

Iğdır’da olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda, evde izolasyon hükümlerini ihlal eden vatandaşlara karşı ’Mahalle Denetim Ekipleri’ oluşturulmuştu.

Iğdır'da olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda, evde izolasyon hükümlerini ihlal eden vatandaşlara karşı 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulmuştu.


Mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler, belediye görevlileri, kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarında görevli kişilerden oluşturulan ekipler, Iğdır'da denetimlere başladı. Ekipler, mahallede iş yerlerini ziyaret ederek, vatandaşı maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konularında uyarırken evde izolasyonda olanları da evde kalmaları için uyarıda bulundu.

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