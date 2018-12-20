Iğdır'da manda yetiştiriciliği artıyor

Iğdır'da yetiştiriciliği yapılan manda son yıllarda devletin verdiği desteklerin cazip edici olması, süt ve süt ürünlerinin tüketiciler tarafından rağbet görmesi sonucu manda yetiştiricisi ve manda sayısı artıyor.

Yörede manda yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere gelmesi ve manda çiftliklerinin artması için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri manda çiftliklerinin yanı sıra diğer hayvan yetiştiricilerini de ziyaret ederek aynı zamanda manda yetiştiriciliği de yapmaları hususunda istişarelerde bulunuyor.