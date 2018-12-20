İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da manda yetiştiriciliği artıyor

Iğdır’da yetiştiriciliği yapılan manda son yıllarda devletin verdiği desteklerin cazip edici olması, süt ve süt ürünlerinin tüketiciler tarafından rağbet görmesi sonucu manda yetiştiricisi ve manda sayısı artıyor.

Iğdır'da yetiştiriciliği yapılan manda son yıllarda devletin verdiği desteklerin cazip edici olması, süt ve süt ürünlerinin tüketiciler tarafından rağbet görmesi sonucu manda yetiştiricisi ve manda sayısı artıyor.


Yörede manda yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere gelmesi ve manda çiftliklerinin artması için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri manda çiftliklerinin yanı sıra diğer hayvan yetiştiricilerini de ziyaret ederek aynı zamanda manda yetiştiriciliği de yapmaları hususunda istişarelerde bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.