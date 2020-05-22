İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da maske takmak zorunlu hale getirildi

Türkiye’de birçok şehirde maske takmanın zorunlu olduğu illerin arasına Iğdır’da katıldı.

Türkiye'de birçok şehirde maske takmanın zorunlu olduğu illerin arasına Iğdır'da katıldı.


Iğdır valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında olağanüstü toplanan Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, ilde Covid-19 salgınına ilişkin önlemleri değerlendirdi. Covid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, "kontrollü sosyal yaşam" süreci kapsamında il ve ilçelerin tamamında tüm vatandaşların, ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, pazar, ticari ve hususi araç ile toplu taşıma araçları gibi tüm alanlarda ağız ile burnu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmaları zorunlu olunması kararı alındı.


Toplantıda maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.