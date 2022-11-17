İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da menfeze saklanan uyuşturucuyu jandarma ele geçirdi

Iğdır’da menfeze saklanan uyuşturucu jandarma ekipleri tarafından ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da menfeze saklanan uyuşturucu jandarma ekipleri tarafından ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye yönelik istihbari çalışmalarda kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmada S.T. isimli şüphelinin uyuşturucuyu Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasına 1 kilometre mesafede menfez altına gizlediği tespit edildi. Yapılan aramada, poşetler içerisinde 610 gram reçine esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.