Iğdır'da Mevlid-i Nebi Haftası

Muhammed'in (S.A.V.) doğum yıldönümü nedeniyle, Iğdır İl Müftülüğü “Mevlid-i Nebi Haftası” kapsamında program düzenledi.

Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kültür merkezinde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığının her sene bir tema üzerinde durduğunu ve bu seneki konunun ise Hz. Peygamber ve gençlik olduğunu belirtti. Tekin, “Toplumun bütün bireyleri anne, baba, kadın, erkek ve genç hepsi bir zincirin halkaları gibidir. Bu zincirin halkalarından birisi koptuğu zaman diğeri işe yaramaz. Genç çok önemli deyip burada genci anlatacağız ama genci yetiştirende anadır” dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle düzenlenen bu programlar sayesinde gençliğin daha iyi bilinçlendirilmesi ve tecrübe kazandırılması için vesile olacağını dile getirdi. Ünlü, “Bir gençliği inşa etmek ve onlara geleceğimizi güvenle teslim etmek, dinimizin kitlelere duyurulması, iyi anlaşılması ve benimsenmesi anlamında Peygamber efendimiz başta olmak üzere çok değerli yazarlarımızın açtığı yoldan sevgili gençlerimiz emin adımlarla ilerleyecek. Aziz milletimizin milliyet, maneviyat, din ve geleceğine sahip çıkacaklardır. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.

Program, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in protokole Gül takdimi ve panelistlerin hazırladığı sunumların ardından son buldu.