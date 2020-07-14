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Iğdır'da meydana gelen sel ile ilgili hasar tespit çalışması yapıldı

Iğdır Tuzluca İlçesi köylerinde yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketi için hasar tespit çalışması yapıldı.


Iğdır Tuzluca İlçesi köylerinde geçen günlerde meydana gelen sel ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan hasar tespit ekipleri köy muhtarlarının talepleri doğrultusunda zarar gören bütün köylere ulaşılarak tarım ve hayvancılık alanında, sulama kanallarında ve ayrıca köy yollarında meydana gelen hasarları tespit etti.


Geçen günlerde Iğdır Tuzluca İlçesi; Unbulak köyü Zaraphane-Başsinek-Yeniköy mezraları, Karacaören, Kayaören, Çiçekli, Yaylacık, Kıznefer, Tutak, Kandilli Taşköprü mezrası, Sarıbulak, Kelekli, Akdiz, Hasankent, Kumbulak, Canderviş, Kelekli, Soğukbulak ve Laleli Köylerinde sel meydana gelmiş birçok ahır ve evde hasar oluşurken birçok hayvan da telef olmuştu.

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