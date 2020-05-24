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Iğdır'da mezarlıklar bu bayram boş kaldı

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasında Iğdır’da ilk kez mezarlıklar boş kaldı.

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasında Iğdır'da ilk kez mezarlıklar boş kaldı.


Her bayramda büyük bir hareketliliğin yaşandığı Iğdır Asri Mezarlığı ve diğer tüm mezarlıklar bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından Iğdır'da ilk kez mezarlıklar boş kaldı. Uygulamadan haberi olmayan vatandaşlar, mezarlık kapısında görevliler tarafından geri gönderildi. Her yıl mezarlıklarda yaşanan ziyaretçi akını, bu yıl yerini buruk bir sessizliğe bıraktı.

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