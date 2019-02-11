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Iğdır'da millet kıraathanesi açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi, Iğdır Valiliği tarafından hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi, Iğdır Valiliği tarafından hayata geçiriliyor.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Yunus Koç ile birlikte Millet Kıraathanesinin yapılacağı Iğdır Merkez Ulu Camii hizmet binasında incelemelerde bulundu. Millet Kıraathanesi ile özellikle öğrencilerin kitaba ulaşabilecekleri sıcak bir ortam hazırlanacağını belirten Vali Ünlü, proje sayesinde vatandaşların kaynaşmasına ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasına katkı sağlanacağını belirtti.

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