Iğdır'da miniklere 'Trafik Dedektifleri Eğitimi'

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara trafik ile ilgili eğitim verdi.

? Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Trafik Polisleri Iğdır ili ve bağlı ilçelerde yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören, çocuklara 'Trafik Dedektifleri Eğitimi Projesi' kapsamında; Trafik işaretleri, Yaya ve okul geçitlerinde uyulması gereken kurallar, Emniyet kemeri kullanmanın önemi, Okul servis araçları ile okula gidiş ve gelişlerde uyulması gereken kurallar, Trafik kurallarının sosyal hayat içerisindeki önemi konularında teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Çocuklara trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve devamlılığını oluşturmak amacıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin artırılarak devam edilmesi planlanıyor.