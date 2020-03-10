İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken bir kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletli saldırganlar kaçarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonucu Tutka'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Tutka'nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken güvenlik güçleri güvenlik kameralarından motosikletle kaçan 2 zanlının yakalanması çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.