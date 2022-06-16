Iğdır'da öğrenciler için tabiat turizmi etkinliği düzenlendi

Iğdır'da öğrencilerin tabiatı öğrenmeleri için tabiat turizmi etkinliği düzenlendi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi birlikte öğrencilere tabiat turizmi için etkinlik düzenledi. Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte ekipler tarafından öğrencilere kuşlar, kuşların halkalanması ve göç yolları konularında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra kuş halkalama uzmanları tarafından öğrencilere halkalama işlemi gösterildi. Halkalanan kuşlar öğrenciler tarafından doğaya salındı.