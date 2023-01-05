Iğdır'da öğrenciler "Matematik Seferberliği" ile daha kolay öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Matematik Seferberliği" projesi ile Iğdır'da öğrenciler matematiği daha hızlı ve kolay öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Matematik Seferberliği" projesi, tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da büyük ilgi topluyor. Iğdır Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan projede yer alan Matematik Öğretmeni Engin Kuas, öğrencilere matematiksel düşünme becerisi kazandırmak için matematik eğitiminin içine analitik düşünme becerisini, çabuk düşünebilme ve karar verebilmeyi, kuralları anlamayı, kurallara uyma becerilerini geliştirmek için akıl ve zeka oyunlarını ekleyerek, öğrencilere matematiği sevdiriyor.

Iğdır'da öğrencilerin proje sayesinde matematiği daha çabuk öğrendiğini belirten Kuas, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Matematik Seferberliği' çerçevesinde biz de okullarımızda matematiği çocuklara somut bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Matematiği de etkili ve çocukların daha çok sevebileceği hale getirebilmek için akıl zeka oyunları, robotik kodlama ve bahçe etkinliklerini işin içine soktuk. Bunların sonucunda çocukların matematiğe olan ön yargılarının kırıldığını ve matematiği daha severek yaptıklarını konularından problem çözme konusunda çocuklarının zihninin geliştirdiğini gördük. Yaptığımız bahçe etkinliklerinde çocukların grup çalışmasına alıştığını, birlikte hareket edebilme alışkanlığını kazandığını gördük. Bundan çocukların derse daha aktif şekilde katılarak yaparak, yaşayarak öğrendiklerini gördük" ifadelerini kullandı.

"Iğdır ilinde 'Matematik Seferberliği'ni başlatmış olduk"

Sadece oyunlarla matematik öğretmekle kalmayarak, her hafta sonu Iğdır genelinde online matematik denemeleri yaptıklarını aktaran Kuas, "Bu matematik denemelerinde o hafta bütün okullarda bütün matematik öğretmenlerin işlediği konuları alarak birlikte iş birliği içinde deneme yapıyoruz. Bunun sonucunda bütün okullarda diğer bütün öğrencilere matematik sorularının çözümlerini de gönderiyoruz. Öğrenciler anlamadıkları konuları tekrar ederek gidip anlamadıklarını öğretmenleriyle birlikte çözüyorlar. Daha sonra öğrencilerimiz için bir afiş hazırlıyoruz, bu afiş için de öğrencilerimizin yaptığı dereceler ile fotoğrafını koyarak öğrencileri tebrik ediyoruz. Bu afişleri sosyal medyada yayınlıyor, çocuğa gönderiyoruz. Onu gören çocuklar motife oluyor. Çocukların bu başarısı çocukları motive ediyor, daha sonra yapılan online denemelerine çocuklar daha motiveli giriyor. Bunun dışında bu okulda yaptığımız akıl zeka oyunları, robotik kodlama ve bunların matematik dersine aktarma gibi bilgileri diğer okullarda öğretmenlik yapan arkadaşlarımıza da anlatıyoruz. Diğer öğretmen arkadaşlarımıza mesai saatleri dışında matematik eğitimi, matematik okuryazarlığı ile alakalı akıl zeka oyununda ile ilgili bilgi ve eğitim veriyoruz. Öğretmenlerimiz de daha sonra bunu diğer okullardaki öğrencilerine anlatıyorlar. Bu sayede Iğdır ilinde 'Matematik Seferberliği'ni başlatmış olduk" dedi.

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün rehberliğinde bu eğitimi vermekten mutluluk duyuyoruz"

Okul Müdürü Rahim Aktaş, okul olarak projeye destek verdiklerini söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu matematiği somutlaştırarak verme projesine matematik öğretmenlerimiz büyük destek verdi. Bütün matematik öğretmenlerimiz bunu yapıyorlar, fakat Engin öğretmenimiz bu etkinliği öğrenci üzerinde deneyerek, yaşayarak, etkin bir şekilde öğreterek matematiğe katkıda bulunuyor. Şu an İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün rehberliğinde bu eğitimi vermekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Matematiği artık daha iyi anladığını belirten öğrencilerden Şeyma Yiğit, "Matematiğe karşı eskiden ön yargım vardı, yani sevmiyordum, çok zor geliyordu. Şimdi daha kolay halde öğrenip yapabiliyorum, matematik sorularını çözebiliyorum. Online denemelere katılarak matematik becerilerimi daha çok geliştiriyorum. Kutu oyunlarıyla matematiği somutlaştırarak, fikirlerimi etkin hale getiriyorum" şeklinde konuştu.