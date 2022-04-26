İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da öğrencilere doğa eğitimi

Iğdır’da öğrencilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğa eğitimi verilmeye devam ediliyor.

Iğdır'da öğrencilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğa eğitimi verilmeye devam ediliyor.


Iğdır DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri Iğdır'da öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, yaban hayatı konularında eğitim düzenledi.


Hoşhaber Beldesi Şehit Başkomiser Mehmet Parlak Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitim ile öğrencilerin doğa koruma konusunda bilinçlendirilmesi sağlanıyor. Eğitim sonrası öğrencilere doğa ile ilgili çeşitli materyaller verildi.

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