Iğdır'da öğrencilere doğa eğitimi

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda doğa eğitimi veriliyor.

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tuzluca ilçesinde Aliköse köyü öğrenci ve öğretmenlerine Biyoçeşitlilik ve doğa koruma konularında eğitim düzenledi. Ekipler öğrencilere zehirli, zehirsiz yılanlar hakkında bilgi vererek doğada karşılaşma durumunda yapılması gerekenler aktarıldı. Daha sonra öğrencilere doğa eğitimi ile ilgili kitap dağıtıldı.