Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Iğdır'da öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik kültürü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacı ile Karakoyunlu İlçesi Kacerdoğanşali Köyü Şehit Er Bülent Aras ilk ve ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Eğitim faaliyetlerinde ilk ve ortaokulda öğrenim gören 86 öğrenciye trafik eğitimi verildi.