Iğdır'da ‘'Öğretmenim Hoşgeldin'' Projesi kapsamında öğretmenler ev ziyaretlerine başladı.

Okul, Öğrenci ve Veli iş birliği ile nitelikli bir eğitim-öğretim hizmetinden yararlanmak için okullarda görev yapan idareci ve öğretmenler veli ziyaretlerine başladı. Okul, aile iş birliğinin öneminin vurgulandığı aile ziyaretlerinde, öğrencilerin başarı durumu ile diğer davranışlarındaki olumlu veya olumsuz yönleri görüşülerek istişarelerde bulunuluyor.

“Öğretmenim Hoşgeldin'' projesi kapsamında yapılan aile ziyaretlerinin öğrenci velileri tarafından büyük ilgi ile karşılandığını ifade eden öğretmenler, projenin öğrencilere olumlu davranışlar kazandırarak başarı oranını artırdığını vurguladı.

Proje kapsamında yapılan ziyaretten memnun olduğunu belirten öğrenci velisi Turgut Turan ise, “Öğretmen, idareci ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.