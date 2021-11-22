Iğdır'da ‘öğretmenler buluşması' düzenlendi

Engin Sarıibrahim, Iğdır'a ataması yeni yapılan öğretmenler ile bir araya geldi.

Iğdır'a ataması yeni yapılan öğretmenler için ‘Öğretmenler buluşması' programı düzenlendi. Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen program; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra öğretmenlik üzerine bir konuşma yapıldı. Programda folklor ekibi bir gösteri düzenlerken, kentte görev yapan müzik öğretmenleri kısa bir konser verdi. Konser sonrası yeni atanan öğretmenlere Engin Sarıibrahim, Doğan Cüceloğlu'nun ‘Öğretmenim Bir Bakar Mısın' kitabını verdi. Vali Sarıibrahim, öğretmenler ile toplu fotoğraf çektikten sonra öğrencilerin resim sergisini gezdi.

Programa; Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca ve öğretmenler katıldı.