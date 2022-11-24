24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Iğdır'da ‘Öğretmenler Günü' programı düzenlendi.

Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla önce Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk heykeline İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Daha sonra Iğdır Kültür Merkezinde kutlama programına geçildi. Kültür merkezinde saygı duruşu ve istiklal marşı sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi. Daha sonra ise şehit edilen öğretmenler ile ilgili hazırlana sinevizyon gösterisi yapıldı. Gösteri esnasında salondakiler duygulandı. Program, 2021-2022 eğitim öğretim yılında görev başlayan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni, müzik gösterisi ve sergi sonrası sona erdi.