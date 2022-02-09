Iğdır'da okullarda kullanılmayan malzemeler dönüştürülüyor

Iğdır'da okullarda kullanılmayan ve atıl durumda olan malzemeler toplanarak anaokulları için kullanıma hazır hale getirildi.

Iğdır Merkez ve ilçelerdeki okullarda kullanım dışında kalan malzemeler öğrenci ve öğretmenler tarafından toplandı. Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından toplanan malzemeler geri dönüşüm işlemine tabi tutarak önce ahşap yüzeyleri zımparalandı. Kullanılabilir durumda olan ahşap tabakalar zımparalandıktan sonra boyanarak yenilendikten sonra anaokullarında kullanıma hazır hale getirildi. Yenilenen malzemeler ihtiyacı olan anaokullarına gönderilecek.