Iğdır'da “Okuma Bahçem” sınıfı açıldı

Iğdır'ın Aralık İlçesi Atatürk İlkokulunda “Okuma Bahçem” isimli okuma sınıfının açılışı yapıldı.

Kitap sevgisinin küçük yaşta aşılanması gerektiğini belirten Aralık Kaymakamı Sercan Gökdemir, “Çocuklarımız iyi bir şekilde yetişmeleri için kitap okumalı. Kitap okuyan öğrenci ile okumayan öğrenci arasında çok fark vardır. Bunun için çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmeliyiz. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Yapılan “Okuma Bahçesi” öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.