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Iğdır'da okuma yarışması düzenlendi

Iğdır Merkez Şehit Er Erkan Akdeniz Ortaokulunda okuma yarışması düzenlendi.


Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Şube Müdürü Adnan Ok, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, okul müdürü, Öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, her iki kategoriden de ilk üçe giren öğrencilere para ödülü verildi.


Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Ülkemizde kitap okuma oranları istenilen seviyelerin uzağında bulunmaktadır. Ülkemiz okuma oranında dünya sıralamasında 86. basamakta yer almaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Okulumuz bu anlamda örnek bir faaliyet yapıyor. Başarılı olan öğrencileri tebrik eder, emeği geçen idareci ve öğretmenlerime teşekkür ederim” dedi.


Öğrencilerin hazırlamış olduğu drama ve tiyatro gösterisi yapıldıktan sonra program sona erdi.

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