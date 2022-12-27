Iğdır'da otomobil önce elektrik direğine çarptı sonra tarlaya uçtu

Iğdır'da meydana gelen kazada otomobil önce elektrik direğine çarptı, sonra tarlaya uçtu.

Kaza, bugün Iğdır-Nahçıvan yolu Melekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 24 AAE 651 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı, daha sonra ise tarlaya uçtu. Çarpma etkisi ile elektrik direği yumulurken, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil vinç ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.