Iğdır'da otomobil traktöre çarptı: 6 yaralı

Iğdır'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 36 FC 344 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen traktör tali yola geçmeye çalışırken ana yolda seyir halinde olan 25 DD 686 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpma etkisi ile traktör yan yatarken otomobil ise savruldu. Traktörde bulunan 3 kişiden ikisi, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör ve otomobil olay yerine çağrılan çekiciler ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.