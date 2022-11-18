Iğdır'da otomobilin çarptığı kazlar telef oldu

Iğdır'da otomobil yola çıkan kazlara çarptı, birçok kaz telef oldu.

Kaza, Iğdır'ın Küllük köyü mevkii çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan su kanalına giren kazlar kanaldan çıktıktan sonra yola çıktı. O esnada seyir halinde ve iddiaya göre hızlı olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yola çıkan kazlara çarptı. Otomobilin çarptığı kazlar telef olurken, yaralanan kazlar ise can çekişti. İddiaya göre, otomobil sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Kazların can çekiştiğini ve telef olduğunu gören vatandaşlar da kaçan sürücüye tepki gösterdi.