Iğdır'da özel veteriner hekim poliklinikleri denetlendi

Iğdır'da özel veteriner hekim olarak hizmet veren poliklinikler denetlendi.

Iğdır Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Iğdır genelinde hizmet veren Özel Veteriner Hekim muayene ve poliklinikleri denetlendi. Muayene ve Poliklinik Yönetmeliğine göre teknik personeller tarafından yapılan denetimlerde, eksik görülen taraflar için klinik sahiplerine uyarılarda bulunarak eksikliklerin giderilmesi istenildi.

Hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda etkin rol oynayan özel muayene ve kliniklerin denetimlerin devam edeceği belirtildi.